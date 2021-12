MPF denuncia empresário por comercializar consórcios ilegais

O empresário Davidçon Carvalho da Cunha foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por comercializar consórcios sem autorização do Banco Central do Brasil (Bacen) por meio da empresa Mina Crédito - Compra Premiada, da Minacred. Ele é sócio majoritário da Minacred, em Barreiras, no Oeste baiano, e tinha uma filial em Luiz Eduardo Magalhães, distante 947 quilômetros de Salvador. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 4, pela assessoria do MPF.

De acordo com a denúncia, feita pelo procurador da República André Batista Neves, uma diligência policial, realizada em outubro de 2010, comprovou que a Minacred administrava consórcios para venda de motocicletas, mediante a formação de grupos de pessoas, que pagavam as parcelas mensais para a aquisição da moto e realizava sorteios em globo, para premiação. A empresa nunca solicitou autorização do Bacen para funcionar como instituição financeira, conforme determina a Lei nº 11.795.

Segundo o procurador, além de gestor e sócio majoritário da Minacred, Davidçon é dono da empresa Minauto, que também estaria administrando consórcios irregularmente. O caso também é objeto de investigação do MPF.

Se condenado, Cunha poderá sofrer reclusão de um a quatro anos e pagar multa.

