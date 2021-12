MPF ajuíza recurso para restaurar prisão de Prisco

O Ministério Público Federal (MPF) na Bahia ajuizou no sábado, 31, um recurso para restaurar a prisão preventiva de Marco Prisco, vereador e líder da greve da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) em 2012 e 2014. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 2.

A revogação da prisão foi concedida pela Justiça na sexta-feira, 30, pela 17ª Vara da Justiça Federal na Bahia. Para o MPF, a manutenção do réu em presídio de segurança máxima fora do estado é a única medida capaz de evitar novo risco à segurança pública.

O MPF lembra que a revogação da prisão foi concedida mesmo após o Supremo Tribunal Federal (STF) negar liminares em quatro pedidos de habeas corpus impetrados pela defesa de Prisco.

O órgão acredita que as medidas cautelares propostas pela decisão que revogou a prisão preventiva não são capazes de assegurar que Prisco deixe de incitar movimentos que desestabilizem a paz social e coloquem em risco a segurança da população do estado da Bahia e de outras unidades da Federação. Entre as medidas cautelares estão o pagamento de 30 salários mínimos (R$ 21.720), monitoramento com tornozeleira eletrônica, impedimento do contato com diretores de associações e apresentação à Justiça mensalmente para informar e justificar suas atividades.

No recurso, que deve ser encaminhado ao STF, o MPF requer "a reforma da decisão recorrida, restabelecendo-se a prisão preventiva de Marco Prisco Caldas Machado, a ser cumprida no sistema penitenciário federal, fixando-se o prazo mínimo de 180 dias para a custódia em presídio federal de segurança máxima indicado pelo Departamento Penitenciário Nacional, nos termos do art. 5º, §5º, da Lei nº 11.671/2008".

