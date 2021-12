MPE entra com ação contra frota de ônibus sucateada em Feira

Ônibus sem freios, sem direção, vazamento de óleo, tanques sem tampa, assentos quebrados, motores esfumaçando, goteiras e janelas sem vidros. Problemas como esses levaram o Ministério Público da Bahia (MP-BA) a entrar com ação na Justiça contra as duas empresas de transporte público em Feira de Santana (a 109 km da capital).

Na ação, ajuizada contra a Viação Princesinha do Sertão e a Viação 18 de Setembro, e ainda a prefeitura, o MP pede a renovação da frota. Segundo o órgão, dos 186 veículos que passaram por inspeção veicular realizada por empresa independente, 184 foram repovados.

Para o promotor de justiça Sávio Damasceno, autor da ação, os ônibus rodam "na completa ilegalidade" e colocam em risco a vida dos passageiros. "Sobem nas calçadas, batem em postes, muitas vezes ocorrem incêndios e, se observarmos a legislação de trânsito, todos devem sair de circulação. O sistema de transporte é caótico em Feira de Santana", afirmou Damasceno.

Ele solicitou na ação que as empresas sejam condenadas a se abster de circular com quaisquer veículos que não estejam cadastrados na Secretaria Municipal de Transportes e com as vistorias aprovadas. E que a secretaria só conceda o selo se os veículos apresentarem certificado de inspeção veicular a ser realizado por empresa autorizada independente, localizada em Feira de Santana e à escolha da concessionária.

E que a secretaria seja condenada imediatamente a alterar o contrato de concessão para exigir anualmente certificado de inspeção veicular de todos os ônibus, retirando-se de circulação os veículos que não puderem receber o selo.

O MP constatou que nenhuma inspeção foi realizada pela prefeitura entre 2009 e 2012. Em 2014, explicou Sávio Damasceno, o município realizou uma vistoria que identificou falhas, mas, de acordo com o promotor, os problemas detectados não foram sanados. Desde então, diversas reclamações foram apresentadas ao MP.

O procurador do município, Cleudson Almeida, disse que aguarda a notificação da Justiça para se posicionar sobre a ação do MP. "Ainda não sabemos os termos da ação porque não fomos citados.

Porém, a intenção da prefeitura é fazer uma nova licitação e contratar novas empresas para explorar o serviço de transporte coletivo na cidade, disse ele.

O MP também promoveu audiência pública e ouviu diversos relatos de falhas no serviço. Segundo o promotor, os problemas ocorrem há mais de um ano sem solução.

Ele solicitou à Justiça que determinasse às empresas que submetam toda frota atual a inspeção veicular e que, na ocasião, os veículos identificados com pendências de segurança sejam imediatamente substituídos por outros em perfeitas condições, devidamente comprovadas por laudo de inspeção realizada há, pelo menos, seis meses.

"Os ônibus que tenham pendências não relacionadas aos itens de segurança devem ser submetidos a nova inspeção no prazo de 30 dias, para que seja verificado se todas elas foram sanadas", salientou o promotor Damasceno.

A TARDE tentou contato com Roque Gomes, representante do Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos Urbano de Feira de Santana (Sincol), mas os celulares estavam desligados e no sindicato ele não foi localizado.

Os usuários relatam que os ônibus apresentam problemas com frequência. No último dia 14, o ônibus de placa JQM-8200, ordem B-151, da empresa 18 de Setembro, linha Parque Lagoa Subaé-Terminal de Transbordo Central, quebrou na Av. Presidente Getúlio Vargas. Segundo uma vendedora que trabalha no local, o veiculo estava lotado.

O aposentado Valério Lima da Cruz, 63, confirmou que os ônibus quebram diariamente. "Esses ônibus já saem da garagem com defeito. Isso é uma grande vergonha para uma cidade denominada capital do sertão", lamentou.

Luciana Sobral, 26, cabeleireira e mora na localidade de Jaiba, disse que a demora é outro grave problema: "Prefiro pegar um transporte alternativo a ficar horas no ponto esperando".

A assessora jurídica do Sindicato dos Rodoviários de Feira de Santana, advogada Hilna Falcão, contou que motoristas reclamam da falta de segurança e desgaste diário.

