MP recomenda adoção de medidas preventivas em Feira durante festas juninas

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) recomendou que o município de Feira de Santana, durante as datas comemorativas de São João e São Pedro, promova medidas sanitárias administrativas preventivas para evitar a proliferação da Covid-19.

Nesta segunda-feira, 22, a recomendação foi encaminhada pelo promotor de Justiça Audo da Silva Rodrigues à Secretaria Municipal de Saúde. Foi recomendado também que o governo adote providências para combater atividades típicas do período junino com potencial risco de incidentes, como fogos de artifício e fogueiras, que possam sobrecarregar o sistema de saúde local.

Apesar de o feriado do São João ter sido antecipado como forma de acentuar o isolamento social, o promotor lembrou que as datas comemorativas têm “significativo apelo cultural, religioso e festivo, o que pode implicar na realização de práticas tradicionais pela comunidade, inclusive com a possível ocorrência de aglomerações, mesmo em meio à pandemia”.

Ainda segundo o promotor, os últimos boletins epidemiológicos têm mostrado avanço de casos e de óbitos por Covid-19 em Feira de Santana.

adblock ativo