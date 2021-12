MP realizará ações sobre paternidade responsável em cidades do oeste baiano

Uma série de palestras sobre partenidade responsável serão realizadas pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) em cinco cidades do oeste baiano. As palestras serão realizadas no próximo dia 16 em Riachão das Neves, na Câmara Municipal de Vereadores; no dia 17 em Angical, no Colégio Municipal Prefeito Florisvaldo Ferreira; no dia 18 em São Desidério, no Centro Cultural Celso Barbosa; no dia 19 em Catolândia, na Escola Normal Municipal Nossa Senhora da Penha; e dia 20 em Cotegipe na Escola Municipal Eduardo Maciel.

Juntas, as cidades reúnem mais de 450 crianças e adolescentes que não possuem registro de paternidade na certidão de nascimento. As palestras têm o objetivo de orientar e atender os responsáveis por estes jovens. Além disso, será possível também marcar audiências sobre os casos.

Entre os dias 14 e 18 de outubro, uma unidade móvel do MP estará presente nas cidades para realizar as audiências marcadas nas palestras, com o "Mutirão Paternidade". Atendimentos e ofertas de serviços como reconhecimento de paternidade, exames de DNA, acordos alimentícios, retificações e outras questões referentes ao registro civil serão realizadas pelos servidores e membros do Núcleo de Promoção da Paternidade Responsável (Nupar).

O "Mutirão da Paternidade" irá ocorrer no mês de outubro, no dia 14 em Angical, na Praça Matriz; no dia 15 em Riachão das Neves, na Praça Borges; no dia 16 em São Desidério, na Praça Abelardo Alencar; no dia 17 em Catolândia, na Praça do Mercado; e no dia 18 em Cotegipe, na Praça da Bandeira.

adblock ativo