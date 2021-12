MP quer venda de acarajé dentro do estádio na Copa

Em documento divulgado na tarde desta terça-feira, 30, o Ministério Público da Bahia (MP-BA), recomendou que o acarajé seja comercializado dentro da Arena Fonte Nova durante a Copa das Confederações e Copa do Mundo de 2014, nos moldes em que é vendido nas ruas de Salvador,

A recomendação faz parte do documento assinado pelo pelo promotor de Justiça Ulisses Campos, coordenador do Núcleo de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Ministério Público (Nudephac), e foi encaminhado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), ao Ministério do Esporte, à Secretaria Estadual para Assuntos da Copa (Secopa), à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e à Empresa de Turismo do Município de Salvador (Saltur).

O MP pede ainda que a venda do prato típico seja realizada por vendedoras e vendedores de acarajé cadastrados na Associação de Baianas de Acarajé e Mingau do Estado da Bahia, que poderão trabalhar vestidas com os trajes típicos da sua expressão cultural e religiosa.

Após recebida a recomendação, os órgãos terão 15 dias para comunicar a orientação do MP à Federação Internacional de Futebol (FIFA) no Brasil. Em caso de não ser seguida a orientação, o órgão vai buscar amparo na Justiça, assegura Ulisses Campos.

