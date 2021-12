MP promete posição em 15 dias sobre oito óbitos no HGCA

O Ministério Público da Bahia acredita que em 15 dias poderá ter uma posição final sobre o caso das oito mortes que aconteceram no sábado, 21, no Hospital Geral Cleriston Andrade (HGCA), em Feira de Santana (distante 109 quilômetros de Salvador). Numa primeira análise, o órgão descarta a relação dos óbitos com a falta de energia, de acordo com denúncia recebida inicialmente.

De acordo com o promotor Antônio Setubal, que foi apurar a denúncia, três fatos inicialmente afastam a conexão da falta de energia com as mortes. "Constatamos que havia pacientes antigos lá, entubados, que seriam prejudicados com a falta de energia. Pedimos para retirarem os equipamentos das tomadas e todos funcionaram com as baterias internas. E, por fim, os horários das mortes registradas nos atestados de óbito eram distantes, uma 5h, outras às 6h, 9h, 10h, 15h".

Setubal também falou que, ao chegar no hospital, a diretoria negou a falta de energia e apenas alegou um curto circuito em um corredor da unidade. "Quando chegamos, 32 minutos após a denúncia, fomos ao quadro de luz da unidade e notamos apenas um disjuntor desligado" disse.

Após as constatações iniciais, o promotor já solicitou à Coelba um registro de fornecimento de energia ao hospital, para verificar se houve ou não interrupção do serviço e também pediu à empresa dona dos geradores utilizados no Cleriston uma ficha de manutenção dos equipamentos. O Ministério Público deu um prazo de 10 dias para as empresas fornecerem as informações.

O promotor Antônio Setubal informa ainda que, caso necessário, os parentes das vítimas, que estavão internada na unidade, poderão ser ouvidos. "As vítimas tinham idade avançada, entre 74 e 106 anos, apenas um com 20, e todos tinham problemas muito graves, de acordo relatórios médicos. Com o andar da investigação, poderemos ouvir os familiares".

Hospital - Já para o diretor da unidade médica, Carlos Pitangueira, a denúncia é fruto de retaliação à sua gestão iniciada há dois meses. "O Ministério Público já veio aqui e viu que não houve negligência do hospital. Isso está acontecendo porque estou cortando o ponto dos faltosos e dos funcionários que não constam na folha de pagamento". O diretor informou que, apenas no mês de agosto, 17 funcionários tiveram o ponto cortado por falta e outros quatro por não estarem na folha de pagamento da unidade.



Coelba - Procurada, a companhia informou que não registrou nenhuma ocorrência de falta de energia na rede elétrica que atende ao Hospital, no sábado 21.

