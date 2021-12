MP pede expulsão dos alunos da Uneb que fraudaram cotas

Os estudantes Laércio Fernandes de Morais, Jaqueline Pereira da Silva, Ana Júlia Pereira da Paixão e Ionete Meira Silva Amorim foram denunciados na última quinta-feira, 7, pelo Ministério Público Estadual, por crime de falsidade ideológica de documento publico e violação dos requisitos de acesso às vagas reservadas para negros e indígenas na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em Brumado.

Os quatro alunos se matricularam, entre os anos de 2012 e 2013, no curso de Direito do campus da universidade em Brumado na vagas reservadas aos negros. No entanto, nenhum deles atendia ao limite legal de quatro salários mínimos de renda familiar, uma das exigências para se enquadrar nessas vagas.

Diante disso, a Uneb, por recomendação do MP, deverá anular a matrícula, e as matérias já cursadas pelos alunos, bem como determina o próprio Conselho Universitário da Uneb: "os candidatos que fizerem opção expressa pelas vagas reservadas e não se enquadrarem nos requisitos estarão sujeitos a eliminação do processo seletivo ou anulação da matrícula, podendo tal ato resultar em infração penal, configurada em lei". A lei está expressa no artigo 299 do Código Penal como falsidade ideológica de documento público.

O reitor da Uneb tem o prazo de dez dias úteis para informar as medidas adotadas para cumprir o recomendado à Promotoria de Justiça de Brumado.

