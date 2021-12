MP lança site para localização e identificação de desaparecidos

Um serviço que promete ajudar amigos e familiares na busca por desaparecidos. O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) lançou o site do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (PLID). O objetivo é cadastrar os desaparecimentos em um banco de dados nacional chamado Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos (Sinalid).

No portal eletrônico, o cidadãodeve preencher um formulário de cadastro para que seja possível o cadastramento do desaparecimento no Sinalid. Além disso, deve encaminhar uma mensagem para o e-mail desaparecidos@mpba.mp.br e anexar uma foto recente (de boa qualidade) da pessoa desaparecida.

De acordo com o MP, com os registros obtidos, haverá uma sistematização e um cruzamento de informações provenientes de diversos órgãos. O PLID Bahia também poderá auxiliar na busca de familiares de pessoas localizadas em situação indicativa de desaparecimento, como pacientes em hospitais, pessoas em sofrimento mental e idosos residentes em Instituições de Longa Permanência (ILPI), unidades de acolhimento e sistema prisional.

