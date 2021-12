MP investiga retenção de macas do Samu em Feira de Santana

"Meu irmão sofreu um acidente de moto hoje (quarta-feira) pela manhã. Liguei várias vezes para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas a resposta que obtive é que não tinham ambulâncias para prestar socorro, que todas estavam nas ruas", conta o motorista Celso Pereira de Matos, 57, morador de Feira de Santana, a 110 km de Salvador.

Segundo ele, depois de mais de uma hora de espera, a vítima foi levada de carro para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). "Lá verificamos várias ambulâncias paradas, aguardando liberação das macas para voltar a fazer atendimentos", afirmou Celso, sem esconder a indignação com a situação.

Para apurar a retenção das macas das ambulâncias do Samu e dos municípios vizinhos no HGCA - problema que já acontece desde 2012 -, uma ação civil pública (ACP) com obrigação de fazer está em andamento na Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana, desde o final de janeiro deste ano.

Liminar

Proposta pelo Ministério Público Estadual (MP-BA) por meio da 2ª Promotoria de Justiça e Cidadania, a ACP - com pedido de liminar - teve como ponto de partida um inquérito civil aberto pelo MP-BA em 2014, de acordo com o autor da ação, promotor Audo Rodrigues.

"Nesta ação civil pedimos que o juiz determine que o hospital da rede pública do estado se abstenha de reter as macas utilizadas para transportar os pacientes até aquela unidade de saúde. Além disso, solicitamos que faça a liberação, com urgência, para que os veículos possam estar disponíveis em novos chamados", explicou o promotor.

Rodrigues destacou ainda que a prática denunciada atrapalha o andamento normal do atendimento de urgência e emergência não só para o Samu, mas também das equipes de ambulâncias que fazem o transporte de pacientes de outras unidades de saúde de Feira de Santana, além dos municípios que fazem parte da região e têm o HGCA como referência.

Em depoimento ao MP-BA, a coordenadora regional do Samu, Maíza Macedo, afirmou que já ocorreram situações de uma maca ficar retida por mais de 15 horas no HGCA. Segundo ela, a diretoria do hospital alega que não dispõe de macas para colocar os pacientes.

Maíza afirmou ainda que, para não haver o extravio da maca, a ambulância só deixa o hospital depois que o equipamento é liberado.

O diretor do HGCA, José Carlos de Carvalho Pitangueira, reconheceu que existe a retenção dos equipamentos e, em consequência, das ambulâncias.

Superlotação

De acordo com ele, no entanto, "as situações são pontuais, principalmente em casos de pacientes em estado grave". Carvalho afirmou que já é de conhecimento de todos que existe superlotação no HGCA, que conta, atualmente, com 302 leitos, sendo 24 de UTI adulto e 13 de neonatal.

"Nós atendemos uma população de 127 municípios, sendo o HGCA o único hospital para acolher as emergências e, claro, não podemos negar atendimento", argumentou.

Carvalho informou que está cobrando a ampliação do atendimento de urgência não só por parte do município de Feira de Santana, mas também a implementação de hospitais nas cidades ao redor: "O ideal seria deixar o HGCA para as situações mais críticas".

