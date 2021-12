MP investiga irregularidades sobre compra de ferries gregos

O Ministério Público do Estado da Bahia (MPE) reabriu as investigações sobre supostas irregularidades na compra de dois ferries gregos (o Dorival Caymmi e o Zumbi dos Palmares) pelo governo do Estado.

A informação foi confirmada pela promotora de Justiça da Cidadania, Rita Tourinho. Segundo ela, a reabertura foi realizada há cerca de um mês, mesmo após um parecer para o arquivamento do processo.

"Até então, havia uma alteração das regras na licitação, mas só uma empresa participou, já que a outra desistiu por não concordar com o edital. Isso não gerava prejuízos para a administração pública. Depois de encaminharmos o processo ao Conselho Superior do Ministério Público, chegou um documento sobre o possível superfaturamento na compra das embarcações", revela.

Este novo indício foi suficiente para reabrir as investigações que, de acordo com a promotora, não tem relação com o momento político.

Nesta terça-feira, 30, a promotoria teve conhecimento de uma série de irregularidades detectadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) mas que ainda não foram apresentadas ao MP. Por isso, a promotoria ainda aguarda ter acesso a estes documentos.

Caso as suspeitas de superfaturamento sejam comprovadas, diferentes decisões podem ser tomadas. "Pode ser proposta uma ação de ressarcimento do responsável e até uma possível improbidade administrativa, mas isso nós teremos que analisar", afirma Rita Tourinho.

