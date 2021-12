MP indica lista de seis nomes de candidatos à vaga de desembargador

O Conselho Superior do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) indicou nesta terça-feira, 3, os seis nomes da lista que preencherão as vagas de desembargador no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) reservada constitucionalmente ao MP.

A lista é composta pelos procuradores de Justiça Regina Maria da Silva Carrilho, Márcia Regina dos Santos Virgens, Adriani Vasconcelos Pazelli, Geder Luiz Rocha Gomes, Ricardo Régis Dourado e Nivaldo dos Santos Aquino.

Os nomes serão encaminhados ao TJ que formará uma lista composta por três nomes, a qual será enviada, posteriormente, ao governador que escolherá o novo desembargador do Tribunal.

