MP e SSP buscam traçar estratégias de parceria e reforço do Sistema de Defesa Social

A procuradora-geral da Justiça, Norma Angélica Cavalcanti, reuniu-se com o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, nesta quarta-feira , 7, para avaliar e propor medidas de reforço do Sistema de Defesa Social. O encontro aconteceu na sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Na ocasião, foram debatidas questões institucionais que envolvem o Ministério Público estadual e a SSP. Estiveram presentes membros do MP, como o chefe de gabinete, Pedro Maia, o coordenador do Centro de Operações em Segurança Pública – CEOSP, Luís Vasconcelos, o coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal (Caocrim), André Lavigne, e o coordenador Grupo de Atuação Especial de Combate à Organização Criminosa e Investigações Criminais (Gaeco), João Paulo Schoucair.

“Essa primeira visita tem a finalidade de reafirmar a boa parceria entre duas instituições que precisam combater o crime e fortalecer o sistema de Segurança Pública no Estado da Bahia”, destacou a procuradora.

Os assuntos durante a reunião buscaram uma maior integração do trabalho das instituições, que precisam adotar, cada vez mais, medidas rigorosas de combate à violência, à corrupção, à sonegação fiscal e ao crime. Além disso, foram discutidas as formas que os órgãos podem agir conjuntamente, dotados de melhores recursos materiais, humanos e financeiros em defesa da garantia dos direitos fundamentais da população.

O secretário Maurício Barbosa reconheceu o positivo trabalho com o MP, pontuou sobre os dados da criminalidade e destacou as ações de prevenção e combate da violência pela SSP. Já os membros e coordenadores dos Centros de Apoio do MP apresentaram questões prioritárias para o encaminhamento de ações que estão sendo viabilizadas entre os dois órgãos.

