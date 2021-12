MP designa promotoria para apurar desaparecimento de criança

As investigações sobre a operação policial realizada na cidade de Vitória da Conquista (distante a 518 km de Salvador), no sudoeste do Estado, que resultou no desaparecimento de uma criança de nove anos no bairro de Vila Bonita, no último dia 4, já estão sob a responsabilidade da 4ª Promotoria de Justiça da cidade. A tarefa foi repassada à instituição após designação do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

O promotor titular da 4ª coordenadoria, Beneval Mutim, que participa de um evento do Conselho Superior do Ministério Público, em Salvador, retorna à Vitória da Conquista ainda nesta terça-feira, 6, para assumir o caso. Por conta da complexidade das investigações, que envolvem agentes públicos e uma criança, o promotor só deve fornecer um comunicado sobre os rumos das apurações após ter acesso detalhado aos depoimentos de familiares e da polícia.

Entenda o caso - O menino Maicon Batista Braga, 9, brincava com os amigos próximo a um matagal do bairro de Vila Bonita, na terça passada, quando foi surpreendido por uma troca de tiros entre policiais e traficantes de drogas.

Em depoimento à polícia, as testemunhas informaram que as crianças correram para um matagal para se proteger dos tiros. Maicon se afastou dos amigos e desapareceu. Até o momento, a polícia não obteve informações sobre o seu paradeiro.

