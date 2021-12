MP de Feira recebe denúncia contra licitação de transporte

Em meio às divergências que envolvem prefeitura e empresários do transporte público de Feira de Santana, o sindicato que representa as empresas denunciou no Ministério Público Estadual a comissão de licitação e suas duas concorrentes.

Vale lembrar que a licitação está suspensa desde a segunda-feira, 10, atendendo a liminar em favor da Lis Transportes Ltda., que entrou com mandado de segurança pedindo seu cancelamento.

Na denúncia ao MP, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Feira de Santana (Sincol) alega que a Empresa de Ônibus Rosa Ltda. e a Auto Ônibus São João Ltda. (que concorrem na fase final da licitação) fraudaram balanços patrimoniais para adequá-los aos critérios do edital de licitação.

"Eles fraudaram um procedimento de reavaliação de ativos para inflar o patrimônio líquido e também fazer uma manobra para apresentar índice de liquidez geral superior ao exigido na licitação", diz o presidente do Sincol, Rock Gomes. De acordo com ele, as empresas teriam alterado dados dos balanços realizados em anos anteriores à licitação, colocando valores que ultrapassam a realidade e, o pior, indo de encontro à lei que determina que a reavaliação deve ocorrer no período subsequente aos balanços, ou seja, no mesmo ano.

Gomes prossegue: "Eles fizeram o balanço em 2013 e reavaliaram em 2015, quando foi aberto o processo de licitação, o que é crime, pois já haviam apresentado os dados em todos os órgãos necessários, como Junta Comercial. Eles fizeram uma manobra para poder participar do processo". Na representação ao MP, Gomes alega conivência da comissão de licitação, que, mesmo notando que algumas exigências contidas no edital não foram cumpridas, considerou as empresas aptas a continuar na concorrência.

Auditoria

"É papel da comissão fazer uma análise criteriosa e minuciosa da documentação apresentada pelas empresas, levando em conta o que determinam o edital e a legislação pertinente, o que neste caso não ocorreu", acrescenta Rock Gomes. Ele assegura que as fraudes foram comprovadas em auditoria solicitada pelo Sincol a uma empresa especializada e independente, que emitiu laudos sobre a análise dos balanços.

"Os laudos comprovam claramente a fraude. Esperamos que o MP apure e os envolvidos sejam responsabilizados", frisou Gomes. A equipe de reportagem tentou falar com o promotor responsável, sem êxito.

O procurador-geral do município, Cleudson Almeida, disse desconhecer a representação e que não há na Procuradoria nenhuma notificação de denúncia envolvendo suspeita de fraude. "Já analisei alguns recursos administrativos em relação ao processo licitatório e em nenhum deles existe relato desta natureza. Mas vamos aguardar a notificação do MP e até mesmo do Sincol para podermos apurar os fatos", destacou.

A empresa de Ônibus Rosa Ltda. nega erro no balanço e diz que o mesmo foi auditado por auditor inscrito na Comissão de Valores Mobiliários. E aposta que a denúncia visa somente tumultuar e protelar a conclusão da licitação, visando à continuidade da atual prestação de serviços. Acrescenta que a empresa tem em seu plano investimentos na qualidade, com veículos e sistema de bilhetagem modernos, atendendo ao exigido no edital.

A Auto Ônibus São João Ltda. disse não se preocupar com a denúncia do Sincol, pois o balanço é feito conforme a lei do país, utilizando a melhor técnica contábil. A nota é finalizada afirmando que a empresa participa de vários processos licitatórios de diversas modalidades e dimensões, em inúmeras localidades nunca necessitou fazer qualquer tipo de mudança em seus balanços para atender 'a essa ou aquela licitação'.

E afirma que a denúncia partiu do Sincol como forma de resistência desesperada à finalização da concorrência pública, para dar uma sobrevida à prestação de serviços das atuais operadoras, que são as únicas empresas "representadas" pela entidade sindical patronal.

adblock ativo