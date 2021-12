MP-BA recorre para aumentar pena de condenado por morte de jornalista

O Ministério Público estadual (MP-BA) recorreu da sentença aplicada a Marcone Rodrigues Sarmento, acusado de participação no assassinado do jornalista Manoel Leal em 14 de janeiro de 1998. Ele havia sido condenado na quarta-feira, 22, pelo Tribunal do Júri, a seis anos de prisão em regime aberto, mas a promotoria não concordou com a decisão da juíza Gelzi Maria Almeida Souza.

Fundador do jornal itabunense A Região, Manoel Leal foi morto com seis tiros quando saía do carro e tentava abrir o portão de sua casa em Itabuna (a 454 km de Salvador). O crime aconteceu um mês depois que ele iniciou uma série de denúncias no seu jornal que mostravam a existência de esquema montado por policiais da Delegacia de Crimes Contra a Ordem Econômica para investigar suposta fraude no recolhimento de impostos, na gestão do ex-prefeito Geraldo Simões.

Na época, Marcone foi denunciado como um dos participantes no crime e chegou a ser julgado, mas foi absolvido em 2005. O MP recorreu da decisão, o que motivou a nova sessão de julgamento ocorrida na quarta. Outras duas pessoas também foram julgadas por envolvimento, entre as quais um policial civil que foi condenado a 18 anos de prisão. Já o segundo suspeito foi absolvido a pedido do MP.

Manoel Leal foi morto com seis tiros na porta da própria casa

adblock ativo