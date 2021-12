MP-BA pede prisão preventiva do presidente da Câmara de Camaçari

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) pediu, na noite desta quarta-feira (07), a prisão preventiva do presidente da Câmara de Vereadores de Camaçari, Oziel Araújo (PSDB), ele é acusado de fraudar, junto com 16 vereadores (veja lista abaixo), recursos públicos do legislativo municipal.

Os vereadores foram denunciados por associação criminosa e apropriação de recursos públicos. A denúncia foi feita pelo promotor de Justiça Everardo Yunes. Segundo o promotor, os vereadores aprovaram em 2017 uma lei que aumentou os seus salários, mas o pagamento dos novos valores foi suspenso por força de uma liminar judicial deferida a pedido do Ministério Público em uma ação civil pública.

Com isso, segundo o MP-BA, por meio de uma “manobra fraudulenta”, a equipe exonerou 18 servidores comissionados ligados aos vereadores e os nomeou no mesmo dia para cargos com salários maiores para 'suprir os valores' do aumento que não receberam.

A equipe do Portal A TARDE tentou entrar em contato com Oziel Araújo mas não obteve retorno.

Os vereadores denunciados são:

Oziel (PSDB)

Pastor Neilton (PSB)

Val Estilos (PPS)

Binho do Dois de Julho (PCdoB)

Fafá de Senhorinho (DEM)

Jamelão (DEM)

Adalto Santos (PSD)

Dentinho do Sindicato (PT)

Vaninho da Rádio (DEM)

Jackson Josué (PT)

Gilvan Souza (PR)

Júnior Borges (DEM) – vereador licenciado, atualmente secretário de Habitação

Niltinho (PR)

Zé do Pão (PTB)

José Marcelino (PT)

Jorge Curvelo (DEM)

Téo Ribeiro (PT)

