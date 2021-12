MP-BA pede afastamento do prefeito de Jaguarari

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) solicitou o afastamento do prefeito de Jaguarari (a 406 km de Salvador), Everton Carvalho Rocha (PSDB), por contratação ilegal para os festejos juninos de 2017 na cidade.

Por meio de nota, o MP-BA informou que o promotor Igor Clóvis Miranda entrou com uma ação civil contra o atual prefeito da cidade pela contratação da empresa TN Vieira Entretenimentos – ME, no valor de R$ 1,15 milhão, para providenciar atrações artísticas durante o período junino do ano passado, sem utilizar o processo de licitação.

Conforme a ação, existe uma suposta fraude na contratação da empresa, pois além de apresentar um valor acima do mercado, o contrato foi feito dois meses antes do município decretar estado de emergência em razão dos graves efeitos da prolongada seca na região.

Além do prefeito, foram acionados os empresários Marcelo Eduardo Nascimento Vieira e Thiago Nascimento Vieira, o ex-pregoeiro municipal e ex-presidente da Comissão de Licitação, Aldenor dos Santos Freitas, os integrantes da Comissão Joana Salete Bernardino Araújo Conceição e José Tarcísio Marques de Melo Júnior, a tesoureira municipal Eliane Costa da Silva e a advogada Eliene Fonseca Neiva.

A empresa e seus sócios também foram acusados de enriquecimento ilícito. Foi pedido o bloqueio judicial eletrônico de valores depositados em conta-corrente dos acusados.

Ex-prefeito condenado

O ex-prefeito de Jaguarari Edilberto Nunes de Sá (PPS) foi condenado a quatro anos e dois meses de reclusão por ter desviado R$100 mil do município, quando era gestor no ano de 1996. A decisão é definitiva e não cabe mais recursos.

A Justiça decretou na última quinta-feira, 1º, que Edilberto tenha suspensos os seus direitos políticos por um período de cinco anos, bem como tenha que ressarcir o erário no valor desviado. Ele foi denunciado e condenado pela primeira vez em 2000.

O ex-prefeito recorreu na primeira instância e perdeu. Interpôs recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal (STF), onde sofreu novas derrotas.

