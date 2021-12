MP-BA notifica empresa que publicou mensagens de intolerância religiosa

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), por meio da promotora Lívia Vaz, notificou a empresa OM Ship International, responsável pela Logos Hope Livraria Flutuante, após a organização divulgar mensagens de cunho discriminatório em suas redes sociais.

Além da notificação, o MP-BA recomendou à empresa que retire as mensagens discriminatórias, e instaurou um procedimento para apurar a divulgação da postagem. A organização do navio terá que prestar esclarecimentos no prazo de três dias.

Nas redes, a responsável pelo navio Logos Hope, considerado a maior livraria flutuante do mundo, fez uma publicação pedindo orações aos seguidores ao anunciar uma viagem da embarcação para Salvador.

"Rezem por um embarque seguro e por uma navegação de dois dias direto para Salvador. Rezem por proteção, força e sabedoria para os tripulantes durante a estadia do navio em Salvador – uma cidade conhecida pela crença das pessoas em espíritos e demônios. Rezem para a equipe de eventos, que se prepara para um novo porto, e que Deus possa ser glorificado ao longo de cada um dos eventos que virão".

Empresa postou que Salvador é conhecida "pela crença das pessoas em espíritos e demônios"

O navio atracou em Salvador na quinta, 24. A embarcação permanecerá na capital baiana até 5 de novembro, trazendo a bordo mais de cinco mil livros de vários segmentos e locais do mundo.

A Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) também se pronunciou sobre o caso. Por meio de nota, a secretaria informou que acionará o Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Nelson Mandela para apurar os fatos.

A Secretaria afirmou repudiar "qualquer orientação ou atitude que possa fomentar o ódio religioso nem estado conhecido pela sua diversidade étnico-racial e de crença".

