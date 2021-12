MP-BA investiga secretário da Justiça por assédio

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) divulgou que foi protocolada na quarta-feira, 28, uma representação formulada contra o promotor e secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado, Almiro Sena. As denúncias de abuso moral e sexual foram feitas por servidoras da secretaria gerida por Almiro.

Em nota, o secretário se defende das acusações afirmando que elas são levianas e covardes. "Só tenho a afirmar e reafirmar que jamais pratiquei, pratico ou praticarei atos dessa natureza", disse.

