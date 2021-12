MP-BA investiga fraude em licitações em Santo Amaro

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) deflagrou nesta quinta-feira, 14, uma operação que busca combater fraudes em licitações, além de crimes de peculato e de lavagem de dinheiro. A ação acontece nos municípios de Santo Amaro, Lauro de Freitas, Camaçari e Salvador.

A "Operação Adsumus" cumpre mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, requeridos pelo Ministério Público Estadual e deferidos pela Vara Crime de Santo Amaro.

O MP-BA informou que, de acordo com as investigações, os crimes foram cometidos por uma organização que envolve empresários e agentes públicos da Prefeitura de Santo Amaro, na Secretaria de Obras. Foi constatado ainda que as ações eram implementadas com o aval do vice-prefeito do município, Leonardo Araújo Pacheco.

Segundo o Ministério Público, empresários e agentes públicos movimentaram milhões, desde 2011, em contratos de obras públicas que se arrastam no tempo, com justificativas de prorrogações "forjadas".

"A fraude consistiria no favorecimento de um grupo específico de empresas para a compra de materiais e locação de máquinas, a serem utilizadas na realização de obras prorrogadas indefinidamente sem justificativas plausíveis", relatou o MP.

A operação foi articulada pelos promotores de Justiça da comarca de Santo Amaro, por membros do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), promotores de Justiça designados e por integrantes da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI).

A ação conta ainda com o apoio de policiais civis do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO) e Centro de Operações Especiais (COE).

Adsumus é uma expressão em latim, utilizada como lema do corpo de fuzileiros navais americanos, que significa "aqui estamos", refletindo o permanente estado de prontificação para a missão.

