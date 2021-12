MP-BA aciona empresas por aumento abusivo nas mensalidades dos planos de saúde

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) ajuizou uma ação civil pública contra a Unimed Norte/Nordeste e a Qualicorp Administradora de Benefícios. As empresas são acusadas de realizarem um aumento de 104,34% nas mensalidades em relação ao reajuste anterior, o que resultou, de acordo com o MP-BA no aumento de 47,04%.

Segundo a promotora de Justiça Joseane Suzart, autora da ação, foi realizada audiência no dia 1º de fevereiro de 2018, onde a operadora de planos de saúde confirmou "seu desinteresse em adequar os percentuais aplicados aos índices devidos, fixados pela Agência Nacional de Saúde (ANS)".

Na ação, o MP-BA quer que a Justiça obrigue que as empresas acionadas revejam o reajuste de 47,04%, substituindo-o pelo percentual aplicado pela ANS referente ao período de maio de 2016 a abril de 2017, que foi de 13,57%.

