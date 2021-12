MP apura denúncia de compra irregular de material hospitalar

O Ministério Público estadual abriu inquérito civil para apurar denúncias de irregularidades na execução do Mutirão de Cirurgia de Varizes ocorrido de setembro de 2013 a maio de 2014 no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, cidade a 109 km da capital.



"Um dos pontos que nos alertou foi que identificamos a utilização de materiais de alto custo em procedimentos que corriqueiramente não são utilizados. Mas deixo claro que não temos ainda nada que comprove conduta irregular, estamos investigando", disse Tiago Quadros, titular 2ª Promotoria, que recebeu uma denúncia anônima.



Na denúncia, não há informações sobre valores com aquisição de produtos cirúrgicos. Mas levanta a possibilidade de superfaturamento em relação à tabela do Ministério da Saúde e de beneficiamento de fornecedores. Entre os produtos citados estão estiletes, catéteres, além de material especial para procedimentos ortopédicos.



O promotor disse que toda documentação vem sendo analisada por uma equipe técnica do MP encarregada de produzir um parecer. "Só com estes procedimentos em mãos é que saberemos quais os próximos passos".



Veiculação



Quadros disse ter se surpreendido com a veiculação da denúncia, pela imprensa, já que nenhum veículo, exceto A TARDE, o procurou para obter detalhes. "Vocês são os primeiros a me procurar para falar sobre o assunto, não sei como os outros meios obtiveram estas informações, inclusive com dados mais detalhados do que os que chegaram ao MP", destacou o promotor.



A denúncia menciona os nomes de José Carlos Pitangueira e Alexandre Silva Dumas (diretores geral e médico, respectivamente). Mas o promotor observa que eles são citados apenas por serem responsáveis pela unidade. "Neste momento, não há nenhum indicativo de responsabilidade".

Auditoria

A assessoria de comunicação da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) disse estar ciente da denúncia e do procedimento no MP. Segundo o setor, uma auditoria interna foi aberta também para apurar.



As empresas Prime Medical Comércio de Material Médico e Bahiamed Comércio de Materiais Hospitalares aparecem na denúncia apurada pelo MP-BA como as responsáveis pelo fornecimento dos produtos aos mutirões de saúde.



Em nota, a Prime Medical negou os fatos noticiados. Disse que os referidos produtos foram licitados pela Sesab por meio de registro de preço. Alega que o preço dos produtos está rigorosamente dentro do praticado no mercado. E que a Sesab teria adquirido os insumos com um valor ainda menor que os comercializados para a rede privada, embora ambos estejam abaixo daqueles fixados pela tabela Sinpro (referência nacional em pesquisa e publicação de preços de medicamentos e produtos para a saúde).



A Bahiamed informou que apura as denúncias e se pronunciará posteriormente. A equipe de A TARDE tentou, sem sucesso, contato com os diretores do HGCA, tanto por telefone fixo como celular. Até o fechamento desta edição, ambos não haviam retornado às chamadas feitas nesta segunda.

