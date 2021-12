MP ajuiza ação civil para evitar extinção de cargos e funções em universidades federais

O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou, por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) na Bahia, uma ação civil pública nesta quarta-feira, 14, com pedido liminar à Justiça para que sejam suspensos os efeitos do Decreto Presidencial 9.725/2019 nas universidades federais da Bahia. O decreto do presidente extinguiu, em 31 de julho, ao menos 655 funções gratificadas nas instituições baianas, trazendo prejuízos ao funcionamento das universidades e é considerada inconstitucional pelo MPF

Segundo o MP, o decreto extinguiu 287 funções gratificadas na Universidade Federal da Bahia (Ufba), 118 na Universidade Federal do Oeste da Bahia, 125 na Universidade Federal do Sul da Bahia, 48 na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e 77 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano.

As instituições alegam que o prejuízo com o decreto interfere diretamente no ensino, afeta o funcionamento de laboratórios, além de fragilizar a gestão em diversas áreas essenciais para a manutenção do funcionamento das unidades, como: patrimônio, almoxarifado, transporte, contratos e compras.

O procurador Regional dos Direitos do Cidadão Gabriel Pimenta Alves considera que “não cabe ao presidente da República emitir atos administrativos de exoneração ou dispensa de servidores ou de funções por estes ocupadas, no âmbito das Universidades Federais e Institutos Federais, uma vez que esses atos são de exclusiva atribuição de seus próprios dirigentes, conforme as disposições constitucionais pertinentes à autonomia universitária, mas também pelas próprias disposições legais da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira)”.

O MPF requer a concessão de liminar, com fixação de multa diária equivalente a R$10 mil para o caso de descumprimento

