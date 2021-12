MP aciona município de Juazeiro devido a irregularidades no Samu

O município de Juazeiro (distante 553 km de Salvador) foi acionado na segunda-feira, 25, através de uma ação civil pública, pelo Ministério Público estadual (MP-BA). De acordo com informações do órgão, a ação aconteceu em razão de problemas e irregularidades no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da cidade.

Dentre as irregularidades, estavam ambulâncias de suporto avançado e básico sem acessórios essenciais, farmácia sem Termo de Responsabilidade Técnica assinado, manutenção deficiente dos veículos, que ocorrem apenas quando as ambulâncias apresentam problemas, a inexistência de Plano de Ação Municipal de atenção às urgências.

Segundo o MP, o município deverá adotar diversas medidas, como a contratação de equipes completas para as esferas administrativa e técnica do Samu, atualização da Licença Sanitária, apresentação de registros atuais de manutenção dos veículos e do Plano Municipal de atenção às urgências, aquisição paras as ambulâncias de equipamentos essenciais, como bomba de infusão com bateria, pinça de Magyll, cânulas para traqueostomia e instalação de macas em todas as ambulâncias de suporte básico.

Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi proposto à Prefeitura para a regularização do Samu local, mas o Município não respondeu à proposta de acordo.

