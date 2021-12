Movimentos vão às ruas protestar contra a Copa do Mundo

Faltando 28 dias para a Copa do Mundo, movimentos sociais, organizações civis, partidos políticos, pessoas atingidas por grandes obras e ativistas organizam protestos, nesta quinta-feira, 15, em diversas cidades brasileiras.

A manifestação, intitulada "15M - Dia Internacional de Lutas contra a Copa", está confirmada em pelo menos sete cidades-sede da Copa do Mundo: Salvador, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo, onde as manifestações começaram nesta manhã. Haverá também protestos em Vitória, no Espírito Santo e, em Santiago, no Chile.

Na capital baiana, é organizada uma passeata que sairá da Praça da Piedade, às 17 horas, em direção à Arena Fonte Nova, passando pela avenida Joana Angélica. A mobilização é em repúdio aos investimentos do governo federal no Mundial.

Os manifestantes pretendem levar cruzes e velas acesas em reverência aos nove operários que morreram durante as obras da Copa. O ato em Salvador é promovido pelo Comitê Popular da Copa, Intersindical, Conlutas, Movimento Sem Teto, Atitude Quilombola e Circulo Palmarino.

Ato nacional

O movimento nacional foi definido no início do mês, no "Encontro dos Atingidos - Quem Perde com os Megaeventos e Megaempreendimentos", organizado pela Associação Nacional dos Comitês Populares da Copa (Ancop), para denunciar violações de direitos humanos que ocorreram durante a preparação do Mundial.

Os manifestantes pretendem tomar as ruas, como ocorreu em junho do ano passado, quando uma série de atos mobilizou milhares de brasileiros durante a Copa das Confederações.

Em manifesto, ativistas e movimentos que convocaram o 15M apresentam 11 reivindicações, dentre as quais, o arquivamento dos projetos de lei que tipificam crime de terrorismo ou ampliam penas para danos causados durante manifestações.

Os atos também cobram a desmilitarização das polícias, pensão vitalícia para as famílias dos nove operários mortos trabalhando na construção de estádios da Copa, bem como a responsabilização das construtoras.

Os movimentos também reivindicam o fim dos despejos e das remoções forçadas, a realocação de todas as famílias atingidas e a garantia de moradia digna. Defendem a democratização dos meios de comunicação, com ênfase nas transmissões dos jogos, que será feita com exclusividade pela Rede Globo, e investimentos em transporte público de qualidade, além da tarifa gratuita nos transportes públicos - pauta que movimentou o país, no ano passado.

Cada cidade tem uma programação própria dos atos, mas a maior parte das passeatas está prevista para o período da tarde.

