Movimento Renova OAB escolhe pré-candidato à presidência da ordem baiana

O pré-candidato à presidência da Ordem dos Advogados da Bahia (OAB-BA) foi escolhido na noite deste sábado, 11, pelo Movimento Renova OAB. O advogado e professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Gamil Föppel foi nomeado durante uma confraternização do Dia dos Advogados, realizada no espaço Villa São José, no Cabula, em Salvador.

"Para mim, é um honra ter sido escolhido como o nome para liderar esse movimento importante e necessário que tem como objetivo principalmente devolver aos advogados e advogadas a dignidade da profissão que exercem”, disse Gamil.

Gamil Föppel é doutor em Direito Penal pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), mestre em Direito Penal pela Ufba e participou da reforma do Código Penal, nomeado pelo Senado Federal.

Movimento Renova OAB

Segundo o advogado, os advogados e advogadas começaram a formam movimento há três anos. "O Renova OAB é um movimento composto de inúmeros advogados e advogadas que começaram a se reunir há três anos e que estão insatisfeitos com os rumos da advocacia na Bahia e preocupados com as omissões históricas da OAB-BA", explicou.

Uma das integrantes do movimento, a advogada Cristiane Nascimento, destacou a importância da reforma na ordem baiana, uma vez que, cada vez mais longe é o município da capital, mais difícil fica para o advogado atuar. “Precisamos de uma OAB que olhe também para o interior e não somente para a capital. Precisamos mudar essa realidade", falou Cristiane.

Para a advogada Aline Batista, a Renova significa pluralidade. “Não adianta avançar se isto não contemplar as mulheres advogadas e os jovens que acabam de se formar e vão enfrentar o mercado de trabalho”, disse.

