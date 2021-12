Movimento no ferryboat é intenso no retorno para Salvador

O sistema ferryboat resgistra movimento intenso no terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, para o retorno a Salvador. Segundo informações da Internacional Travessias Salvador, a estimativa de espera para embarque de veículos é de 3h e, para pedestres, 1h30.

Para ajudar na demanda, dos dias 2 para o 3, e do dia 3 para o dia 4, o ferry funcionará com esquema de 24 horas. Estão em funcionamento as embarcações: Rio Paraguaçu, Maria Bethânia, Anna Nery, Dorival Caymmi, Agenor Gordilho e Zumbi dos Palmares.

Intensidade nas estradas

Já nas rodovias o movimento de veículos é intenso no sentido Salvador. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a Linha Verde está congestionada na altura de Costa do Sauípe e Guarajuba.

Na Estrada do Coco, a previsão é de que, em média, 45 mil veículos trafegem por dia, segundo a Concessionária Litoral Norte (BA-099).

Nas BRs 324 e 116, o tráfego flui normalmente por toda à rodovia, sem pontos de retenção.

