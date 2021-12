Movimento no ferry segue tranquilo neste domingo

O movimento de passageiros nos terminais de São Joaquim, em Salvador, e Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, segue tranquilo na manhã deste domingo, 31.

De acordo com a Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o serviço, as embarcações Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Pinheiro e Anna Nery, realizam as travessias nos horários regulares, de hora em hora, mas as demais embarcações estão em espera para viagens extras em caso de aumento de demanda.

Operação Carnaval

Ainda segundo as informações, o sistema vai operar por 24 horas entre os dias 4 e 6 de fevereiro, a partir de São Joaquim, e entre 8 e 11, a partir Bom Despacho.

Até 15 de fevereiro, o sistema irá dispor de oito ferries, sendo sete em tráfego e um para auxílio da operação nos momentos de manutenção obrigatória, mas a quantidade de embarcações em trânsito será de acordo com a demanda.

Por conta do aumento da procura pelo serviço de hora marcada, houve o incremento de 1.050 vagas, além das convencionais e extras, totalizando mais de 21 mil.

Para verificar a disponibilidade atual e efetuar possíveis compras, o cliente deve acessar o site de vendas da empresa. O pagamento pode ser feito por meio de cartões de débito ou crédito, exclusivamente na internet.

