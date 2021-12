Movimento nas estradas é intenso na volta do feriadão

Motoristas enfrentam trânsito intenso na volta para casa após o feriado, no início da noite desta segunda-feira, 2.

A BR-324, principal via de acesso às principais cidades do estado, registra tráfego com movimento, mas sem pontos de retenções, de acordo com Via Bahia, concessionária que administra os trechos da rodovia, de Salvador até Feira de Santana, e da BR-116, de Feira de Santana até a divisa com Minas Gerais,

Quem deixou a capiltal na BA-099 (Estada do Coco), no Litoral Norte, o fluxo é lento no trecho entre os kms 14 e 19, que operam no sentido Salvador, devido ao excesso de veículos, segundo a Concessionária Litoral Norte, que administra a via.

Já na Cia/Aeroporto, rodovia administrada pela Bahia Norte, o trânsito flui normalmente nos dois sentidos da rodovia.

