Movimento está tranquilo na BR-324 nesta quinta

Um dia após o vazamento de água na BR-324, na altura da Jaqueira do Carneiro, o movimento na rodovia está tranquilo nesta quinta-feira, 2.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve danos na estrada por conta do rompimento da adutora nas obras do metrô.

O fluxo de veículos nesta manhã é intenso, mas não chega a congestionar, segundo os policiais rodoviários federais.

Falta de água

Por causa do vazamento, o abastecimento de água foi interrompido nos seguintes bairros: Bonfim, Ribeira, Caminho de Areia, Massaranduba, Monte Serrat, Boa Viagem, parte do Lobato, Jardim Cruzeiro, Calçada, Mata Escura, Calabetão, São Caetano, Capelinha, Boa Vista de São Caetano, Fazenda Grande, parte da Liberdade, IAPI, Pero Vaz, Largo do Tanque, parte de Santa Mônica, Av. San Martin, Baixinha do Santo Antônio, parte da Av. Barros Reis, Estrada das Barreiras, Engomadeira, Arraial do Retiro, Cabula, Pernambués, Narandiba, Saboeiro, Doron, Tancredo Neves, Novo Horizonte e Sussuarana.

O rompimento também afetou o fornecimento de água para os municípios de Amélia Rodrigues, Coração de Maria, Conceição do Jacuípe (Berimbau) e Terra Nova.

Técnicos da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) avaliam a situação da adutora na manhã desta sexta-feira, 1º, para saber quando o abastecimento será retomado. O serviço de atendimento ao cliente é feito pelo telefone 0800 0555 195.

adblock ativo