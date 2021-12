Movimento em Bom Despacho continua intenso nesta segunda

O movimento de passageiros que irão fazer a travessia pelo sistema ferryboat, no Terminal Marítimo de Bom Despacho, em Itaparica, ainda é intenso na manhã desta segunda-feira, 27. O tempo de espera para veículos é de 40 minutos. Já para pedestres, a estimativa é de 30 minutos. A previsão é que as filas aumentem nas próximas horas. Neste domingo, 26, o tempo de espera chegava a seis horas.

De acordo com a Internacional Travessias Salvador, concessionária que administra o sistema, sete embarcações operam realizando travessias de meia em meia hora nesta manhã. Durante a madrugada, o sistema realizou a travessia, mas o fluxo de pessoas foi menor.

Conforme a concessionária, as embarcações devem operar até as 23h30, porém, o esquema para o feriado será mantido enquanto houver demanda. No sentido Bom Despacho, o movimento é menor e não registra filas.

Rodoviária

O retorno das pessoas que viajaram para o interior pelas estradas deixa o tráfego lento nas proximidades da Rodoviária de Salvador, na manhã desta segunda. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os motoristas encontram trânsito congestionado na descida da Ligação Iguatemi-Paralela (LIP). Há também lentidão nas avenidas ACM e Bonocô.

Na avenida Paralela, um ônibus quebrado complica o fluxo de veículos, sentido aeroporto. Também há um semáforo apagado nas proximidades do Parque de Pituaçu. Na entrada da cidade, pela BR-324, o tráfego é intenso.

Ferry no domingo

O cenário em Bom Despacho neste domingo, 26, destoava do clima de alegria dos festejos juninos: espera de até seis horas para pedestres e veículos, passageiros sob chuva, tumulto e até usuários caídos no chão na confusão para embarcar em um ferryboat de volta à capital.

Quem utilizou o sistema neste domingo teve que ter paciência para enfrentar longas filas. A de veículos, segundo relatos, ultrapassou a entrada de Mar Grande.

Segundo a Internacional Travessias Salvador, sete embarcações estavam em operação (saídas nos horários regulares, de hora em hora, e também em viagens extras, saindo ferries a cada meia hora, em média), mas o mau tempo tornava a travessia mais lenta.

A situação se agravou, pois os ventos e ondas fortes na Baía de Todos-os-Santos obrigaram à suspensão da travessia por lancha de Mar Grande, aumentando a demanda em Bom Despacho.

Mulher cai na fila do ferry neste domingo, 26 (Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE)

Por volta das 17h, na fila de pedestres que nem sequer tinham comprado passagem houve tumulto. Usuários reclamaram com funcionários da concessionária da "falta de organização", de pessoas que invadiam as filas e da demora para embarcar. Na confusão, passageiros empurraram as grades de proteção do acesso ao saguão de guichês.

O pescador Ragnar Francisco, 49, passou pelo portão de acesso, mas o filho de 5 anos ficou para trás, após a grade ser fechada. "Deixaram meu filho dentro. Isso aqui é uma loucura", reclamava Ragnar. O pescador, que saiu da vista da equipe de reportagem à procura do filho, chegara às 11h15, retornando de Muniz Ferreira (86 km da capital), e às 17h não tinha embarcado.

"Humilhante"

O caminhoneiro Eugênio da Silva, 36, veio de Maceió (AL) para passar o São João em Salvador. Neste domingo, ele foi com a família a Itaparica. Na volta, se assustou. "A gente economiza dinheiro para vir à Bahia e vê uma cena horrível dessas", reclamou.

O encarregado de obras, Dorivaldo Santos, 54, contou que saiu às 9h20 de Taperoá. Chegou em Bom Despacho por volta de 11h e, seis horas depois, não tinha nem comprado o bilhete. "Tem criança chorando, tomando chuva. É humilhante", disse.

A situação dos veículos foi semelhante. O vigilante Ednailton dos Santos, 46, chegou às 12h20. A fila, disse, estava após a entrada de Mar Grande. Seis horas depois, não havia embarcado: "É um absurdo. Dizem que vai melhorar e nunca muda".

