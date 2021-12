Movimento é intenso no retorno para Salvador pelo ferry

Quem tenta voltar para Salvador pelo sistema ferryboat nesta quarta-feira, 18, enfrenta longas filas no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.

De acordo com a assessoria da Internacional Marítima, que administra o sistema, o movimento é intenso para pedestres e para quem faz a travessia com o carro desde o início da manhã. Até as 9h, o tempo de espera para veículos é de cerca de duas horas e de uma hora para pedestres.

Oito ferries operam em esquema de bate e volta, sendo que em um intervalo de uma hora uma média de dois a três ferries saem do terminal com passageiros. Segundo estimativa da Internacional Marítima, cerca de 181 mil pedestres e 28 mil veículos utilizaram o ferry durante a folia de Momo.

Estrada

Enquanto o movimento no ferry é intenso, quem optou pela viagem pelas rodovias que cortam a Bahia encontraram fluxo tranquilo na manhã desta quarta. As polícias rodoviárias estaduais e federais (PRE e PRF) disseram que não houve registro de retenção nas estradas.

No entanto, A PRF informou que este cenário pode mudar na BR-101, por conta dos motoristas que tentam escapar das filas no ferry e preferem voltar para Salvador pela rodovia.

