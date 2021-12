Movimento é intenso nas estradas no retorno do feriado de São João

Esperado por grande parte da população, o São João tem movimentado as principais vias de acesso de Salvador, bem como as estradas que levam aos destinos preferidos do interior baiano. Após a comemoração terminar, o trânsito começa a se tornar complicado novamente devido ao retorno de quem viajou. Confira como está a volta para casa nesta segunda-feira, 25.

Na BR-324, no trecho que liga Feira de Santana a Salvador, o trânsito tem pontos de engarrafamento logo após o pedágio da rodovia. De acordo com um motorista, o tempo de espera na fila do pedágio chega a ser de aproximadamente uma hora. Funcionários do guichê informaram que o fluxo está intenso desde a madrugada.

Ainda na rodovia, os pontos que ligam São Sebastião a Salvador e os Km 608, na cidade de Simões Filho, e 587, em Candeias também encontram bastante lentidão no tráfego sentido à capital baiana.

Na BR-116, Km 452 na cidade de Santo Estevão, a situação é a mesma, com congestionamento devido ao excesso de veículos na pista.

No ferryboat, para atender a demanda do feriado, o sistema operou durante toda a madrugada, e encerra nesta segunda feira 25, seu funcionamento no horário normal, às 23h30. O fluxo de veículos é moderado no terminal Bom Despacho, e o de pedestres é tranquilo nos dois terminais.

A administradora do sistema, informou que os ferries Juracy Magalhães Jr., Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Rio Paraguaçu e Maria Bethânia estão funcionando com saídas nos horários regulares, que acontecem a cada uma hora e também para algumas viagens extras. A embarcação Anna Nery não está operando, mas poderá realizar viagens a qualquer momento.

Longas filas se formaram nas estradas

