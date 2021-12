Movimento de volta para casa se intensifica no ferry

Começa a se intensificar o movimento de volta para casa do feriadão no sistema ferryboat, no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, na manhã deste domingo, 27. De acordo com a Internacional Travessias, empresa que administra o serviço, os motoristas já enfrentam fila para entrar nas embarcações. A espera pode chegar a 1h. Já os pedestres embarcam a cada 30 minutos.

No Terminal de São Joaquim, em Salvador, o movimento é tranquilo. Os usuários não enfrentam filas.

Segundo as informações, sete embarcações realizam as travessia a cada meia hora, no esquema de bate-volta. São elas Ivete Sangalo, Agenor Gordilho, Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Maria Bethânia, Rio Paraguaçu e Pinheiro. Se o volume de passageiros e veículos aumentar, a operação contará com viagens extras.

Vale lembrar que, por conta da Operação Semana Santa - que começou às 3h da última quinta-feira, 24 -, o sistema vai operar durante 24h ininterruptas, de hoje até segunda-feira, 28, no Terminal de Bom Despacho.

