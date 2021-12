Movimento de saída pela rodoviária é intenso, diz Agerba

Diferentemente do período da manhã desta sexta-feira, 21, a movimentação de passageiros que deixam a capital baiana com destino às cidades do interior baiano e a outros estados no Terminal Rodoviário de Salvador é intensa no final da tarde, conforme a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

De acordo com o coordenador do órgão, Abdul Novaes, o fluxo de pessoas ficar ainda mais intenso a partir das 18h, quando tem início o horário de pico. A expectativa é de que cerca de 320 mil pessoas deixem a capital baiana pela rodoviária até o réveillon, sendo 30 mil somente nesta sexta. Apesar da grande movimentação, não existem filas nos terminais de compra, conforme Abdul. "Isso significa que os passageiros se precaveram e compraram as passagens de forma antecipada", pontua.

Agora à noite, a maioria das viagens estão programadas para as chamadas "linhas longas", cujos destinos estão acima de 400km, como Juazeiro, Porto Seguro, Ilhéus, Barreiras e Vitória da Conquista.

Também estão entre os destinos mais procurados as cidades de Itacaré e Lençóis, além de inúmeras localidades situadas ao longo da BA-099, Estrada do Coco e Linha Verde, no Litoral Norte, Região Metropolitana, e todo o Recôncavo baiano. Segundo a Agerba, as empresas de ônibus disponibilizarão 1.800 horários extras, além dos 540 regulares que são cumpridos diariamente.

Estradas - O fluxo nas estradas federais que cortam a Bahia segue tranquilo, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Já nas rodovias estaduais, o fluxo é intenso desde as 11h, sobretudo na BA-001, que liga Bom Despacho à Ilha e a municípios como Nazaré, Santo Antônio e Valença. Quem trafega pela BA-099, na Estrada do Coco (sentido salvador), próximo ao Atakadão, encontra lentidão nesse final de tarde, devido ao grande fluxo de veículos.

A previsão da PRF e PRE é de que o fluxo deva se intensificar ainda mais neste sábado, 17, quando muitos devem pegar a estrada rumo ao interior. Até as 17h30 desta sexta, a PRE registrou apenas uma acidente, que aconteceu na BA-522, em Candeias, envolvendo uma carreta e um carro de passeio. Ninguém ficou ferido.

Ferryboat - Já quem deseja realizar a travessia para a Ilha de Itaparica pelo sistema ferryboat, no sistema bate e volta, conta apenas com três embarcações (Ivete Sangalo, Anna Nery e Maria Bethânia), conforme a Agerba. "Mais quatro "ferries" estão em fase final de recuperação na Base Naval de Aratu (Pinheiro, Rio Paraguaçu, Juracy Magalhães e Agenor Gordilho) para serem reincorporados à frota do sistema", informou o órgão.

Ainda de acordo com a Agerba, as viagens serão feitas até as 23h30, nos dois sentidos, podendo haver viagens extras, após este horário, caso haja aumento da demanda. Pela manhã, o fluxo foi intenso e chegou a congestionar o trânsito no local. Quem embarcou na quinta, 20, enfrentou uma espera de 3 horas na fila.

Uma opção para quem não quer atravessar pelo Ferryboat é seguir pela BR-324 até a cidade de Santo Amaro e, de lá, passar por Cachoeira, São Félix, Maragojipe e São Roque do Paraguassú. O percurso dura, em média, 4 horas.

