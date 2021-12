Movimento de saída da cidade é tranquilo nesta quinta

Apesar do grande número de pessoas na rodoviária de Salvador, nesta quinta-feira, 24, véspera de Natal, os motoristas não encontram congestionamento nas rodovias federais e estudais que cortam o estado. No ferryboat, o movimento também é tranquilo.

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia (Agerba), na rodoviária, as cidades do recôncavo baiano Conceição de Feira, Santo Amaro, Cruz das Almas, Candeias, são os destinos mais procurados pelos passageiros nesta quinta.

A expectativa do coordenador de fiscalização da Agerba, Abdul Ramid, é que nos dias 24 e 25 dezembro cerca de 160 mil pessoas utilizem o terminal rodoviário de Salvador. Ainda segundo ele, a rodoviária oferece neste fim de ano 900 horários extras além dos 540 que já funcionam diariamente.

Além da Agerba, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza operação especial para atender às demandas.

Ferryboat

O segundo dia do esquema especial de festas de fim de ano do sistema ferryboat teve movimento tranquilo nos terminais de São Joaquim e de Bom Despacho, de acordo com a Internacional Travessias Salvador.

Conforme a Internacional Travessias, na quarta, 23, cerca de 25 mil passageiros e cerca de 4.700 veículos passaram pelo ferry, mas o esquema especial de fim de ano está suprindo a demanda.

Além de contar com saídas nos horários convencionais (de hora em hora), estão sendo disponibilizados horários alternativos. O esquema será mantido até o dia 4 de janeiro. Ao todo foram ofertados 13.570 para este período. O serviço Hora Marcada teve um incremento de 3.690 vagas.

As embarcações irão rodar 24 horas nos dias: 23 para 24/12; de 29 para 30/12; e 30 para 31/12 (a partir do terminal São Joaquim); e de 27 para 28/12; de 2 para 3/1/16; e de 3 para 4/1/16 (a partir do terminal Bom Despacho).

