Movimento de saída da cidade é intenso no ferry

O movimento de saída da cidade para as festas de fim de ano, nesta segunda-feira, 21, já é intenso no Terminal de São Joaquim. O local apresentou fila de carros para a travessia pelo ferryboat para a Ilha de Itaparica, com espera de uma hora. No Terminal de Bom Despacho também foi registrado o fluxo intenso para veículos. Cinco embarcações fazem a travessia.

Já as pessoas que optarem em sair de Salvador pelas estradas federais e estaduais encontram movimento ainda tranquilo, apesar do fluxo ser intenso na BA-099 (Estrada do Coco), segunda a Concessionária Litoral Norte.

A concessionária ViaBahia informa que na tarde desta segunda, por volta das 15h, o tráfego de veículo será interrompido, nos dois sentidos da BR-116, para detonações de rochas às margens da via, entre os quilômetros 446 e 447.

A ação é necessária para a continuidade das obras de duplicação do trecho entre Feira de Santana e Rio Paraguaçu. A previsão é que o serviço seja concluído uma hora após o início.

