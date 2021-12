Movimento de saída da cidade deve se intensificar à noite

A movimentação de passageiros que deixam a capital baiana com destino às cidades do interior baiano e a outros estados no Terminal Rodoviário de Salvador, no início da tarde deste domingo, 23, segue normal, conforme a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba). Mas o fluxo de pessoas deve aumentar, sobretudo no início da noite, quando começa o horário de pico.

Segundo o coordenador do órgão, Abdul Novaes, pela manhã, houve uma movimentação intensa de passageiros que se deslocaram para cidades do Recôncavo Baiano. À noite, quando a movimentação também deverá se intensificar, a maioria das viagens estão programadas para as chamadas "linhas longas", cujos destinos estão acima de 400km, como Juazeiro, Porto Seguro, Ilhéus, Barreiras e Vitória da Conquista.

Desde o dia 17, quando teve início o esquema especial de funcionamento, cerca de 1.200 horários extras foram disponibilizados. A expectativa é de que até o reveillon 1.800 horários extras sejam disponibilizados, além dos 540 regulares que são cumpridos diariamente. Tudo isso para atender a demanda diária de cerca de 11 mil passageiros, conforme a Agerba. A expectativa do órgão é de que cerca de 320 mil pessoas deixem a capital baiana pela rodoviária até o réveillon.

Também estão entre os destinos mais procurados as cidades de Itacaré e Lençóis, além de inúmeras localidades situadas ao longo da BA-099, Estrada do Coco e Linha Verde, no Litoral Norte, Região Metropolitana e todo o Recôncavo baiano. A Agerba recomenda que os usuários procurem antecipar a compra das passagens, evitando, assim, possíveis transtornos. Também é importante que os passageiros cheguem à estação com antecedência mínima de 20 minutos do horário marcado para viagem.

Lanchas - Quem vai passar o Natal nas localidades da Ilha de Itaparica encontra movimento intenso na travessia marítima do Sistema Salvador-Mar Grande. Conforme a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), 13 embarcações estão operando e os horários de saída estão acontecendo de 15 em 15 minutos. O fluxo intenso deve continuar até o réveillon. Neste domingo, o último horário previsto para saída de Salvador será às 20h, já o último horário de saída de Mar Grande será às 18h30.

Também com movimento de embarque acentuado estão os catamarãs para o Morro de São Paulo e as escunas do "Passeio às Ilhas", com muitos turistas aproveitando o início do Verão para conhecerem, além do Morro, ilhas como Itaparica e a dos Frades, na Baía de Todos os Santos, conforme a Astramab.

De acordo como órgão, os catamarãs da linha Salvador-Morro de São Paulo estão saindo do Terminal Náutico com lotação completa. As escunas do "Passeio às Ilhas" da Baía de Todos os Santos também estão sendo muito requisitadas. Para o Morro de São Paulo a viagem dura 2h e 20m e a passagem custa R$ 75. O passeio pelas ilhas da baía tem tarifa de R$ 40.

Rodovias - A movimentação nas rodovias estaduais baianas também segue tranquila, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Pela manhã, o movimento foi intenso na BA-099 e houve congestionamento, por conta do grande fluxo de veículos. A expectativa da PRE é de que o movimento deva se intensificar no decorrer da tarde.

Até as 14h40 deste domingo, apenas um acidente foi registrado. Um veículo caiu numa ribanceira e deixou uma pessoa em estado grave e outras quatro com ferimentos leves no final da manhã no km 60 da BA-099, Estrada do Coco. O acidente aconteceu nas proximidades do município de Imbassaí (a cerca de 90 km de Salvador).

Aeroporto - No Aeroporto de Salvador, que também possui esquema especial para evitar problemas causados pelo aumento do fluxo de passageiros devido ao Natal e Ano Novo, o número de passageiros com viagens para dezembro, janeiro e fevereiro deve aumentar em cerca de 20%. A média anual é de nove milhões de pessoas transportadas. Nesse período, o fluxo de pessoas deverá ser de três milhões - o que representa aumento de 10% em relação ao mesmo período do último ano.

Entre as medidas adotadas para evitar filas, atrasos e cancelamentos de voos, estão o aumento, entre 10% e 12% no número de funcionários, disponibilização de voos extras para os destinos mais procurados e oferta de aeronaves reservas.

