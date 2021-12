Movimento de saída da capital já é intenso, aponta Agerba

É intenso o movimento de pedestres e veículos que utilizam o sistema ferryboat desde o início da tarde desta quinta-feira, 1º, com destino à Ilha de Itaparica e outras cidades do interior para aproveitar o feriado prolongado de finados. De acordo com informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), por volta das 13h, o movimento aumentou e já é considerado intenso. Neste momento, o tempo de espera na fila varia de 1h a 1h30 minutos.

Estão em funcionamento as embarcações Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anna Nery que, durante o feriadão, fazem o sistema bate-volta das 5h às 23h30. Duas lanchas que realizam a travessia para Mar Grande voltam a sair do Terminal de São Joaquim para Bom Despacho, assim como aconteceu no último feriado. As lanchas Anita Garibaldi e Costa do Sol têm capacidade para 300 e 280 passageiros. Outras 10 lanchas fazem a travessia Salvador-Vera Cruz, com saída do Terminal Marítimo de Salvador, no Comércio.

Rodoviária - Assim como no sistema marítimo, o movimento também intenso para quem viaja pela via terrestre nesta manhã. Cerca de 45 mil pessoas devem deixar a capital baiana pela Estação Rodoviária, com destino aos municípios do interior baiano. Até sexta, 2, estão previstos 150 horários extras, além dos 540 horários regulares.

De acordo com a Agerba, o a procura pelo serviço deve aumentar ainda mais por volta das 19h. Os destinos mais procurados são as cidades de Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Itabuna, Ilhéus, Vitoria da Conquista, Juazeiro, Chapada Diamantina, Barreiras e o Recôncavo Baiano.

adblock ativo