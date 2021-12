Movimento de retorno à capital é intenso nesta terça

A volta para casa nesta terça-feira, 1º, segue com fluxo intenso. Após as comemorações do final de ano, o retorno a Salvador pelas estradas que cortam a Bahia é considerado alto desde a tarde.

No pedágio da BA-099, é registrado congestionamento, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Os veículos que tentam chegar à capital formam fila de cerca de 8 km, se aproximando de Arembepe, subdistrito do município de Camaçari,na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Já nas rodovias federais, o movimento de veículos ainda é tranquilo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vias apresentam intensa movimentação, porém, o fluxo de veículos segue normal, sem engarrafamentos.

A movimentação do Sistema Ferryboat para quem faz a travessia Bom Despacho-Salvador também é intensa. Conforme a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), o tempo de espera para o embarque de pedestres chega a uma hora. Já os motoristas enfrentam espera de mais de 4h para embarcar.

As quatro embarcações Ivete Sangalo, Ana Nery, Maria Bethânia e Rio Paraguaçu seguem em esquema bate-volta até quando houver veículo para embarcar. A travessia Salvador-Bom Despacho está com movimento tranquilo, com embarcação imediata.

Já nas lanchas, no sistema de travessia Mar Grande-Salvador, a previsão é que o grande fluxo continue até a quarta, 2, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). As 13 lanchas estão em operação e saem do terminal de Vera Cruz a cada 10 minutos. Ainda segundo a Astramab, as lanchas farão a travessia até quando houver passageiro.

Na Estação Rodoviária de Salvador, a movimentação ainda segue tranquila, com previsão de aumento de fluxo na noite desta terça.

adblock ativo