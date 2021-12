Movimento de passageiros é intenso no Terminal Náutico

Os usuários que utilizam a travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande enfrentam fila para embarcar de até 40 minutos no Terminal Náutico, por causa do Carnaval em Salvador. O movimento também é intenso de turistas que saem de Mar Grande para a capital. São 14 embarcações, operando no sistema bate e volta.

Os catamarães do Morro de São Paulo saem da capital às 10h30, 13h e 14h30. Já as saídas de Morro de São Paulo são às 11h30, 12h30 e 15h. A última embarcação sai de Salvador e de Mar Grande às 20h, podendo ser estendida a depender da demanda. A tarifa é R$ 75.

De acordo com a assessoria de comunicação da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), cerca de 12 mil pessoas estão usando o sistema por dia.

adblock ativo