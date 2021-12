Movimento Aquilombar lança campanha em defesa do Quilombo Kingoma

Em defesa do território do Quilombo Kingoma, localizado em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), o Movimento Aquilombar lança uma campanha neste sábado, 23. O evento acontecerá no Espaço de Capoeira Filhos de Angola, em Itinga, a partir das 14h.

“Estão querendo reduzir nosso território para 20% do seu tamanho atual. Hoje, 579 famílias vivem em uma área de 1.200 hectares. A proposta é reduzir o território do quilombo para apenas 300 hectares, o que não engloba nem 200 famílias. Ou seja, eles querem destruir com o quilombo. Só nos resta lutar e resistir”, afirmou Dona Ana, presidente da Associação Quilombola Kingongo do Quilombo Kingoma.

De acordo com o ativista do Movimento Aquilombar Vander Bispo, a intenção da campanha é ganhar o apoio de entidades e movimentos sociais de todo o Brasil. “Vamos lançar um manifesto nacional em defesa do Quilombo Kingoma organizado pelo Movimento Aquilombar, com o apoio da Central Sindical e Popular – Conlutas. Vamos sair dos limites da Bahia, vamos compartilhar esse manifesto e solicitar assinatura de entidades e movimentos sociais de todo o país”, destacou.

