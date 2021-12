Mototaxista tem moto roubada e é preso em árvore por ladrão

O mototaxista Antônio Carlos Santos teve o veículo roubado e foi amarrado a uma árvore durante a ação criminosa, na manhã da última sexta-feira, 4. O fato ocorreu durante uma corrida no município de Piritiba (a 321 km de Salvador).

Segundo informações da polícia, o assaltante solicitou o transporte para o povoado de Sumaré e deixou a camisa cair, pedindo para o mototaxista pegá-la no chão. Ao atender ao pedido, o assalto, que ocorreu neste sábado, 5, foi anunciado. As informações são do site Bahia Política.

O criminoso levou Antônio para uma vegetação e com a corrente da motocicleta amarrou a vítima em uma árvore, evadindo com a moto no sentido Miguel Calmon.

A vítima, que não teve o celular roubado, ligou para a esposa pedindo socorro.

A Polícia Civil da região segue com as buscas pelo assaltante.

