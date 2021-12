Mototaxista que fazia 'delivery' de drogas é preso em Ilhéus

O mototaxista Giltalie Santos da Silva foi preso nesta sexta-feira, 16, com três quilos de maconha, que seriam entregues em uma 'boca de fumo' na cidade de Ilhéus (a 462 km de Salvador), no sul da Bahia.

De acordo com o Blog Pimenta, agentes da Polícia Civil (PC-BA) flagrou o suspeito na avenida Lomanto Júnior, na região do bairro do Pontal, após denúncia anônima.

Conduzido à 7ª Coordenadoria da Polícia Civil de Ilhéus, Giltalie confessou o crime e informou que as drogas iriam para a zona norte da cidade. No local indicado, os agentes foram recebidos a tiros por traficantes da região.

Houve revide e um dos suspeitos, identificado como Laércio Barista, foi atingido na perna. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional da Costa do Cacau. Ele será atendido e, depois, seguirá para a unidade policial.

Os outros integrantes do bando conseguiram fugir. Uma espingarda foi apreendida.

Material apreendido foi encaminhado para a 7ª Coordenadoria da Polícia Civil de Ilhéus (Foto: Reprodução | Blog Pimenta)

