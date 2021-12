Mototaxista morto em briga de trânsito é sepultado

Foi sepultado nesta terça-feira, 28, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, o corpo do mototaxista Diego Henrique Custódio de Jesus, de 23 anos, assassinado à tiros no segunda, 27, após um desentendimento resultante de uma batida de trânsito entre duas outras pessoas.

Tudo começou quando o pai dele, o também mototaxista José Henrique Custódio Santos, 44, interferiu no conflito envolvendo um motorista de carro e o condutor de uma carroça. Mas o condutor do carro não gostou e teria feito ameaças, segundo o pai do rapaz.

De acordo com José Herique, após o término do desentendimento, o motorista e o carroceiro foram embora. Mas o condutor do carro, acabou retornando. José Henrique estava conversando com Diego, outro filho e alguns colegas de trabalho quando houve os disparos.

Apenas Diego foi atingido pelos tiros. Assim recorda o pai da vítima: "Ele foi embora, a gente achou que tinha acabado. Do nada, ele voltou já atirando. Diego tomou o primeiro tiro e caiu. A gente correu, aí ele descarregou a arma em meu filho".

O crime contra Diego Henrique Custódio de Jesus ocorreu na tarde de segunda, na Avenida Industrial Urbana, em frente ao conjunto residencial Camaçari Life, em Camaçari, quando os mototaxistas estavam no ponto de trabalho.

"Ele queria que o carroceiro pagasse o prejuízo, mas ele foi o errado e ainda queria agredi-lo. A gente não deixou e pediu que o carroceiro chamasse a polícia, mas ele não quis", diz o mototaxista, acrescentando que, no momento da discussão, o filho nem estava no local.

