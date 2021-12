Mototaxista morre e passageiro fica ferido após acidente em LEM

O mototaxista Lucas Soares Domingues, de 24 anos, morreu após colidir a motocicleta que pilotava contra uma caminhonete na noite do sábado, 3, na cidade de Luis Eduardo Magalhães (distante a 953 km de Salvador). O passageiro Evandro dos Reis Pereira, 34, que estava na garupa, ficou ferido. O motorista do veículo fugiu do local acidente.

De acordo com informações do site Blogbraga, Luca levava Evandro ao local de trabalho, uma empresa situada na localidade do Setor Industrial, quando foi surpreendido pela caminhonete, que fazia uma conversão para entrar na mesma localidade. Ele não conseguiu parar e bateu em uma das portas.

Com o impacto, condutor e o passageiro foram arremessados no chão. O mototaxista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o passageiro sofreu ferimentos nos membros inferiores com suspeita de fratura e escoriações nos membros superiores. O estado de saúde dele é desconhecido.

O condutor da caminhonete fugiu do local sem prestar socorros às vítimas e ainda não foi identificado. O veículo teria sido encontrado abandonado no bairro Vista Alegre, próximo à localidade do Setor Industrial, e removido para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep). A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente

