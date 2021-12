Mototaxista é preso com R$ 74 mil em espécie em Teixeira de Freitas

Um mototaxista foi preso com mais de R$ 74 mil nesta segunda-feira, 11, em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia.

De acordo com o site Liberdade News, o suspeito, identificado como Klébio Alves dos Santos, de 21 anos, foi flagrado recebendo um pacote de uma mulher conhecidade na cidade por participar do tráfico de drogas.

O mototaxista tentou fugir, mas foi alcançado por policiais militares. Com ele, foi encontrado um pacote com mais de R$ 8 mil. Em seguida, ele levou os policiais até sua casa, onde foram encontrados mais R$ 66 mil no guarda-roupa.

Ainda segundo o site, a polícia informou que o suspeito não soube explicar a origem do dinheiro e foi encaminhado para a Delegacia de Teixeira de Freitas.

