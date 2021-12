Mototaxista é morto em Feira enquanto trabalhava

Mais um homicídio em Feira de Santana ( a 109 km de Salvador). Dessa vez, a vitima foi o mototaxista clandestino Luciano da Costa Lima, 31 anos. O crime ocorreu na manhã dessa terça-feira, 18, no cruzamento entre as Avenida Tomé de Souza e a rua Teixeira, no bairro da Rua Nova

No local funciona a barraca "Ponto da Jaca", onde o jovem fazia ponto com a sua motocicleta CG 150 de cor vermelha. Mais um assassinato que engrossa as estatísticas da Policia Civil de Feira, elevando para 140 assassinatos em 2013. Sendo que 20 deles foram cometidos no mês de junho.

