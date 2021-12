Mototaxista é esfaqueado 12 vezes por passageiro em Eunápolis

Um passageiro esfaqueou 12 vezes as costas de um mototaxista na madrugada desta sexta-feira, 13, em Eunápolis (a 650 quilômetros de Salvador). Cleiton de Andrade Silva, 32 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para uma unidade médica, onde passou por cirurgia. Ele passa bem, segundo o site Radar 64.

O crime aconteceu no bairro Pequi, por volta das 2h30, na praça Paulo Sexto, para onde o suspeito, identificado como Lucas, teria solicitado a corrida. De acordo com o Radar, quando os dois chegaram no local indicado, o homem teria pedido para aumentar o percurso até o km 12 da BR-367.

Cleiton teria desconfiado do pedido e recusou a corrida. Eles começaram a discutir quando Lucas esfaqueou o mototáxi. O suspeito fugiu com a moto da vítima. O veículo foi encontrado abandonado em Porto Seguro.

adblock ativo